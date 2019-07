Giro d'Italia: Marianne Vos vince la settima tappa. Terza l'italiana Longo Borghini, quarta Van Vleuten

La detentrice della maglia rosa oggi preferisce una gara attenta, senza spingere troppo sull'acceleratore, mantenendo il vantaggio di quattro minuti nella classifica generale, dopo la doppia vittoria nelle ultime due tappe. A portarsi a casa il successo nella tappa del Veneto è l'olandese Marianne Vos, che ha tagliato il traguardo prima della connazionale Anna Van der Breggen. Terzo posto per l'italiana Elisa Longo Borghini, a soli tre secondi dalla prima posizione, seguita proprio da Annemiek Van Vleuten. Buona prova anche per Soraja Paladin, che fin dalla partenza si è posizionata nel gruppo di testa dove è rimasta fino alla fine. Domani la tappa più lunga di questo Giro, con partenza da Vittorio Veneto alle 12 e arrivo a Maniago, in Friuli, dopo 133 chilometri. Sembra però certo che anche quest'anno la maglia rosa avrà una sfumatura arancione: il vantaggio che Van Vleuten ha ottenuto a tre tappe dalla fine del Giro è tale da lasciare pochi dubbi su un suo successo anche quest'anno, e anche se dovesse perdere la prima posizione, l'unica in grado di poterla raggiungere sembra Van der Breggen, vincitrice dell'edizione 2017 del Giro.