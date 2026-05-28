Giro d'Italia: Paul Magnier vince a Pieve di Soligo

Il francese Paul Magnier conquista anche la 18ª tappa del Giro d'Italia e firma il tris personale in questa edizione della Corsa Rosa. Sul traguardo di Pieve di Soligo, il giovane velocista della Soudal Quick-Step ha regolato in volata Edoardo Zambanini e Jonathan Milan, confermando ancora una volta il suo straordinario stato di forma. Per Magnier si tratta della terza vittoria di tappa dopo i successi ottenuti nelle prime giornate in Bulgaria, un risultato che consolida anche la sua leadership nella classifica a punti.

Nel finale movimentato, caratterizzato dallo strappo del Ca’ del Poggio e da diversi tentativi di attacco, il gruppo dei migliori è comunque arrivato compatto allo sprint, dove il francese ha fatto valere ancora il suo spunto devastante. Nessun cambiamento invece nella classifica generale: resta saldamente in maglia rosa dopo aver controllato senza problemi anche questa frazione Jonas Vingegaard con 4”03 su Felix Gall. Domani tappone dolomitico si parte alla conquista della Cima Coppi. Le Alpi bellunesi faranno da palcoscenico alle fatiche del gruppo che parte da Feltre e scalerà il Passo Giau, la vetta più alta dell'edizione 109, con i suoi 2.233 msl.







