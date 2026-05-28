TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Giro d'Italia: Paul Magnier vince a Pieve di Soligo

Prima del gran finale tocca al tappone dolomitico con il passo Giau Cima Coppi

28 mag 2026
Giro d'Italia: Paul Magnier vince a Pieve di Soligo

Il francese Paul Magnier conquista anche la 18ª tappa del Giro d'Italia e firma il tris personale in questa edizione della Corsa Rosa. Sul traguardo di Pieve di Soligo, il giovane velocista della Soudal Quick-Step ha regolato in volata Edoardo Zambanini e Jonathan Milan, confermando ancora una volta il suo straordinario stato di forma. Per Magnier si tratta della terza vittoria di tappa dopo i successi ottenuti nelle prime giornate in Bulgaria, un risultato che consolida anche la sua leadership nella classifica a punti.

Nel finale movimentato, caratterizzato dallo strappo del Ca’ del Poggio e da diversi tentativi di attacco, il gruppo dei migliori è comunque arrivato compatto allo sprint, dove il francese ha fatto valere ancora il suo spunto devastante. Nessun cambiamento invece nella classifica generale: resta saldamente in maglia rosa dopo aver controllato senza problemi anche questa frazione Jonas Vingegaard con 4”03 su Felix Gall. Domani tappone dolomitico si parte alla conquista della Cima Coppi. Le Alpi bellunesi faranno da palcoscenico alle fatiche del gruppo che parte da Feltre e scalerà il Passo Giau, la vetta più alta dell'edizione 109, con i suoi 2.233 msl.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport