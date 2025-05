Giro d'Italia, Pedersen si mangia anche la quinta tappa e resta in rosa

Un altro arrivo in volata, un'altra vittoria per Mads Pedersen. Dopo aver perso lo sprint a Lecce, sfavorito anche da una Lidl-Trek concentrata più sul riportare in carreggiata Giulio Ciccone, in seguito a una caduta, a Matera il danese si riprende il trono. Nella quinta giornata del Giro d'Italia arrivano per lui la vittoria numero tre e la conferma in Maglia rosa.

Il percorso di gara, lungo meno di 160 km, era disegnato per i velocisti e il pronostico è stato rispettato in pieno. La corsa è ricca di traguardi volanti, su cui anche la Maglia rosa stessa si diverte a lanciare degli sprint intermedi in testa al gruppo inseguitori, mentre davanti la fuga viene gestita da tre italiani: Davide Bais, Giosuè Epis e Lorenzo Milesi, campione del mondo under 23 a cronometro due ani fa. Il massimo vantaggio è di 2'30", ricucito pian piano dalla Lidl-Trek grazie al lavoro di Jacopo Mosca, e all'azione decisa di Team Emirates prima dell'arrivo.

A traguardo quasi in vista, Pedersen si porta in testa al gruppo e il copione vincente si ripropone: Mathias Vacek traina la volata lunga, il danese sfrutta la scia, si mette davanti a tutti e lì rimane fino in fondo. Grandioso il tentativo di Edoardo Zambanini, che gli prende la ruota e quasi confezione la beffa, ma il colpo non gli riesce per questione di centimetri.

In classifica generale, Pedersen rimane in testa con 17 secondi su Primoz Roglic, che guida il gruppo dei favoriti per la vittoria finale. Più attardato, ma non troppo, Juan Ayuso. In top 10 si affaccia anche Antonio Tiberi, a 27 secondi da Roglic. Ora però si comincia a fare sul serio, perché arriva la tappa più lunga del Giro, 227 km da Potenza a Napoli, con 2600 metri di dislivello e le prime, insidiose, alture.