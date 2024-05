CICLISMO Giro d'Italia: Pogacar soffia la crono a Ganna e fa il vuoto Nell'ultimo intermedio la maglia rosa recupera 1' 04" allo specialista azzurro, battendolo di 17". E nella generale guadagna circa 2' sui principali inseguitori, Martinez e Thomas.

Anche quando non è favorito, Tadej Pogacar pianta la bandierina. Stavolta nei 40,6 km di cronometro individuale da Foligno a Perugia, dove non basta nemmeno uno specialista come Filippo Ganna, tra l'altro al suo meglio, per arginare la maglia rosa. Ora sempre più in vetta, con Daniel Martinez e Geraint Thomas, invertitisi le posizioni nel podio della generale, che incassano circa 2' e scivolano a 2' 36” e 2' 46”.

E dire che Ganna il suo, per portare a casa la tappa a lui più congeniale, lo fa eccome: al suo arrivo ha 1' 39” di vantaggio sul migliore degli altri, Bjerg, con un crono che non sembra contestabile. A quel punto non resta che aspettare Pogacar, capolista e dunque ultimo a partire. Al 2° intermedio ha già fatto il vuoto su Thomas – le cui difficoltà gli costeranno il 2° posto – ma i 47” di ritardo su Ganna sembrano un lasso incolmabile.

Invece, favorito dalla salita nei 6 km finali, il fuoriclasse sloveno riesce a stupire, recuperando 1' 04” sul campione tricolore e battendolo per 17”. Così sono 2 successi in 7 tappe per Pogacar, già sulla strada per ipotecare il Giro con largo anticipo.



