Giro d'Italia: poker di Pedersen. Del Toro allunga

Quarto sigillo di Mads Pedersen al Giro d'Italia. Dopo tre volate in pianura, il danese s'impone anche in quella in salita andata in scena a Vicenza, nella 13a tappa. Un'accelerazione fenomenale, che l'ha visto risalire progressivamente tutte le posizioni del gruppo di testa, dopo essere partito da lontanissimo. A ruota si è portato Wout Van Aert, che gli ha rosicchiato centimetro dopo centimetro, ma non è riuscito ad agganciarlo per mezza bicicletta e ha chiuso al secondo posto.

Alle loro spalle, l'onnipresente Isaac Del Toro, capace di allungare ancora in classifica generale sugli avversari, arrivati attardati di qualche metro. Ora, il vantaggio del messicano su Juan Ayuso è di 38", terzo è Antonio Tiberi, a 1'18", poi ci sono Simon Yates (a 1'20") e Primoz Roglic (a 1'35"). Domani arriva la terza tappa consecutiva dedicata ai velocisti, ma nuovamente con traguardo in piano: 195 km da Treviso a Gorizia. Poi si comincerà a salire, domenica, con il primo dei quattro tapponi di montagna.