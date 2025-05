CICLISMO Giro d'Italia, Prodhomme esulta a Champoluc. Solo Carapaz resiste a Del Toro Secondo successo, primo nel circuito World Tour, per il francese. Nessun uomo di classifica attacca, il messicano resta in rosa e allunga

Giro d'Italia, Prodhomme esulta a Champoluc. Solo Carapaz resiste a Del Toro.

La vittoria del gregario. È Nicolas Prodhomme, al secondo successo in carriera, a esultare nella 19a giornata del Giro d'Italia, primo dei due tapponi di montagna che chiudono la corsa. Mentre tutti gli uomini di classifica si marcavano a vicenda, con la Uae a fare un lavoro straordinario per proteggere la Maglia rosa di Isaac Del Toro, davanti la fuga prendeva margine, seppur non esagerato (si è aggirato intorno ai 2 minuti per tutta la seconda metà della corsa).

Poi, però, il francese ha rotto il fiato e sul Col de Joux ha deciso di osare. La sua azione, alla fine, si è rivelata efficace e lo ha portato in solitaria fino al traguardo di Champoluc. Dietro di lui, l'unico a tentare qualcosa per sorprendere Del Toro è stato Richard Carapaz, ma troppo tardi, quando mancavano solo 6,5 km al traguardo. Il messicano ha rapidamente riassorbito il rivale e, anzi, lo ha preceduto nella volata a due per il podio, chiudendo dietro a Prodhomme e mettendo due ulteriori secondi tra sé e l'ecuadoregno, grazie agli abbuoni. Gli altri uomini di classifica hanno perso circa 30 secondi a testa: dietro a Carapaz, che accusa 43" di ritardo dalla Maglia rosa, Simon Yates scende a 1'21", Derek Gee a 2'27" e Damiano Caruso a 3'36".

Domani, sulle Alpi, si deciderà il Giro d'Italia numero 108. Punto focale della 20a tappa sarà il Colle delle Finestre, la Cima Coppi di quest'edizione, con i suoi 18 km di cui l'ultimo tratto su strada sterrata, ma anche la successiva discesa farà il proprio compito, prima dell'ultima salita, dopo Pragelato, che condurrà al traguardo di Sestriere. Lì si saprà chi porterà con sé la Maglia rosa fino a Roma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: