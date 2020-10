CICLISMO Giro d'Italia: sesta tappa a Dèmare

Il campione nazionale francese Arnaud Dèmare ha conquistato la sesta tappa del Giro d'Italia, 188km da Castrovillari a Matera. E' la seconda affermazione in questo Giro per Dèmare che si era aggiudicato in precedenza anche la quarta frazione.

Sul podio l'australiano Matthews e l'italiano Fabio Felline del team Astana. Non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale con Almeida che rimane in maglia rosa.



