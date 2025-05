CICLISMO Giro d'Italia, squillo di Del Toro: tappa e allungo Il messicano vince nella 17a giornata con un doppio scatto nel finale. Carapaz 2° nella generale, Simon Yates scivola al 3° posto

Dopo le difficoltà, la risposta immediata. Isaac Del Toro vince la 17a tappa del Giro d'Italia, suo secondo successo, e allunga in classifica su tutti gli avversari. Se il Mortirolo, Cima Pantani di quest'edizione, non ha fatto particolare selezione, a sostituirsi alla montagna ci ha pensato il messicano, che nel finale ha guidato l'azione poi rivelatasi vincente, in due fasi. La prima è stata una fuga insieme a Romain Bardet e a uno dei suoi avversari diretti, Richard Carapaz. Mentre il gruppetto di Simon Yates e Damiano Caruso perdeva secondi, anche se non troppi, Del Toro accelerava e all'ultimo chilometro ha trovato lo scatto del successo, con uno strappo improvviso in curva che ha lasciato sul posto Carapz e Bardet.

Il messicano ha chiuso in solitaria, a braccia alzate e con tanto di inchino sul traguardo, guadagnando secondi sia su strada, sia grazie agli abbuoni: ora è secondo Carapaz, a 41", mentre Yates scende al terzo posto a 51". Quarto è Derek Gee a 1'57", quinto è Damiano Caruso, a 3'06". Domani arriva una tappa corta e meno dura, 144 km da Morbegno a Cesano Maderno, con alcune asperità e poi 60 km pianeggianti costantemente a scendere. Poi toccherà alle montagne, quelle vere, quelle aspre: le Alpi. Lì si deciderà la corsa.

