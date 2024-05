CICLISMO Giro d'Italia: Tim Merlier batte al fotofinish Milan Tadej Poagacar sempre leader della generale con 7'42'' su Martinez.

Seconda vittoria personale al Giro d'Italia per Tim Merlier. Il corridore belga ha battuto al fotofinish Jonathan Milan nella 18' tappa della corsa rosa da Fiera di Primiero a Padova. La tappa è stata segnata da una lunga fuga di cinque corridori per oltre 150 km, ripresi a 10 km dal traguardo. Poi il finale allo sprint con Merlier a superare Milan. Sempre in maglia rosa Tadej Pagacar al comando con 7'42'' su Martinez e 8'04'' su Thomas. Domani la terzultima tappa di 157 km da Mortegliano a Sappada.

