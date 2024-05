CICLISMO Giro d'Italia: tripletta di Jonathan Milan Volata vincente sul traguardo di Cento

Giro d'Italia: tripletta di Jonathan Milan.

Ancora una volata vincente per Jonathan Milan. Il corridore friulano ha vinto la tredicesima tappa del Giro d'Italia, 179 chilometri da Riccione a Cento. Per Milan si tratta del terzo successo in questo giro dopo Andora e Francavilla al Mare. Al termine di una frazione totalmente pianeggiante, non cambia la classifica generale con Tadej Pogacar sempre in maglia rosa. Domani si corre la 14esima tappa, una cronometro di 31 chilometri da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda.

