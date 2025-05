CICLISMO Giro d'Italia, Ulissi per la prima volta in Maglia rosa A Castelraimondo vince Plapp, ma la star del giorno è il velocista, che non aveva mai guidato la corsa

Quattordici anni dopo la prima vittoria nel Giro d'Italia, Diego Ulissi corona la propria carriera, indossando per la prima volta la Maglia rosa. Un risultato a sorpresa che il 35enne raggiunge grazie al terzo posto nell'ottava tappa e che si deve sudare fino in fondo: tagliato il traguardo, il velocista della XDS Astana è rimasto con il fiato sospeso attendendo l'arrivo del gruppo di Primoz Roglic, per poi lanciare un urlo liberatorio quando il ritardo dello sloveno ha superato il divario che i due avevano in classifica generale. Erano oltre quattro anni che un italiano non si trovava in testa al Giro, l'ultimo a riuscirci, nel 2021, era stato Alessandro De Marchi.

Per quanto riguarda la tappa, con arrivo in salita a Castelraimondo, ad alzare le braccia è stato Luke Plapp. Il successo dell'australiano coincide con la prima fuga andata a segno nell'edizione numero 108. Plapp era nel gruppetto di testa quando, nel finale di gara, ha lanciato un'azione non da lontanissimo ma efficacissima, accumulando fino a 1'14" di vantaggio sugli inseguitori e oltre 6' sul gruppo di Roglic. Sull'ultima salita ha accusato anche dei crampi, che però non l'hanno fermato: alla fine ha chiuso con 38" di vantaggio su Wilco Kelderman e su Ulissi. Il gruppo degli uomini di classifica, guidato da Ayuso, è arrivato con 4'49" di distacco.

Ribaltata, ma non rivoluzionata la classifica, che, al di fuori dell'inserimento di Ulissi e del compagno di squadra Lorenzo Fortunato, dietro vede quasi tutto invariato per quanto riguarda i favoriti. L'italiano guida con 12" su Fortunato, 17" su Roglic, 20" su Ayuso, 26" su Isaac Del Toro e 44" su Antonio Tiberi. Dopo la tappa “dei tre muri”, domani altra tappa appenninica movimentata, quella “degli sterrati”, con un muro al 12,4% di pendenza subito prima dell'arrivo: 181 km da Gubbio a Siena, prima del secondo giorno di pausa, in programma lunedì.

