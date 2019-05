Giro d'Italia: vince Chaves, Carapaz amministra

America Latina alla ribalta nella tappa 19 del Giro d'Italia. A San Martino di Castrozza vince Esteban Chaves, arrivato sul traguardo in solitaria con 10” di vantaggio su Vendrame e 12” su Antunes. Nessun problema per la Maglia Rosa Carapaz, che marca stretto i suoi inseguitori e mantiene 1' 54” su Nibali e 2' 16” su Roglic. Allo Squalo e allo sloveno restano due tappe per soverchiare le gerarchie: domani di nuovo montagna con la Feltre-Croce d'Aune, domenica invece c'è il gran finale con la cronometro di Verona.