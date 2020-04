CICLISMO Giro d'Italia Virtuale: l'Androni Giocattoli-Sidermec trionfa sulle strade di Pantani

L'Androni Giocattoli-Simertec si è aggiudicata la seconda frazione del Giro d'Italia Virtuale.Circa 33km collinari da Linaro a Sogliano al Rubicone, parte del percorso della Nove Colli di Cesenatico. Miglior tempo di tappa fatto segnare da Matteo Spreafico. Secondo posto per l'Astana Pro Team con il team kazako che mantiene la Maglia Rosa e rafforza il primato nella classifica generale con un vantaggio di oltre 10 minuti sulla stessa Androni e 15 sulla Nazionale Italiana, terza di tappa e rappresentata da Sonny Colbrelli e Giovanni Aleotti.

Nella gara femminile successo di tappa per la Movistar con Gloria Rodriguez che registra il miglior crono individuale. Anche in questo caso terzo gradino del podio per la Nazionale Italiana mentre è seconda la Trek-Segafredo che però conserva il primato nella generale.



