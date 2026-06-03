Giro d'Italia Women: a Santo Stefano di Cadore vince Demi Vollering

Demi Vollering firma il suo primo successo al Giro Women conquistando la quinta tappa, da Longarone a Santo Stefano di Cadore. La campionessa olandese della FDJ-Suez si impone nel tappone dolomitico di 146 chilometri e 3.400 metri di dislivello, confermando il suo status di favorita. Nel finale regola allo sprint un gruppetto di quattro atlete, precedendo la maglia rosa Anna Van der Breggen e la tedesca Antonia Niedermaier. Quarta la canadese Holmgren, mentre Elisa Longo Borghini chiude quinta a 15 secondi.

In classifica generale resta leader Van der Breggen, con un vantaggio di un minuto sulla stessa Vollering e di 1’24” su Niedermaier. Longo Borghini è sesta a 2’12”. Vollering ha ringraziato la compagna Lauren Dickson per il lavoro decisivo prima del suo attacco finale. Domani il Giro propone una tappa favorevole alle velociste tra Ala e Brescello. La corsa entrerà poi nel vivo sabato con la durissima ascesa al Sestriere passando dal Colle delle Finestre. Sarà lì che si deciderà la classifica finale prima della conclusione di domenica a Saluzzo.







