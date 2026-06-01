Giro d'Italia Women, Balsamo fa 3/3

Al Giro d'Italia Women passano le tappe ma Elisa Balsamo resta sempre davanti a tutte, in tutto. Considerando anche la prima a tavolino, terza frazione e terza vittoria per l'azzurra che nella Bibione-Buja si impone allo sprint su Lily Williams e Femke Gerritse. Balsamo che, così, puntella ulteriormente la sua maglia rosa, in cima a una generale ancora molto corta, ma che cambia il resto del podio: seguono la stessa Williams, a 24”, e il corposo plotone di quelle a 30”, aperto da Elisa Longo Borghini. 117ª invece la sammarinese Valentina Venerucci, con un ritardo 13' 55”.

Nei 156 km di giornata comanda a lungo il terzetto Jackson-Pavesi-Tonetti, riprese ai -26. Le prime manovre per la vittoria invece cominciano ai 5 km, con Ytterhus Haugest che scatta e va in solitaria fino a 800 metri dal traguardo, quando la sua iniziativa viene neutralizzata. Da lì si va allo sprint e ancora una volta Balsamo se la gioca meglio di tutte, completando una tripletta che la conferma asso pigliatutto di questa edizione. Ora sotto con la cronometro individuale, 12,7 km da Belluno a Nevegal.







