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Giro d'Italia Women, Balsamo si tiene la Maglia rosa: è sua la volata di Caorle

Dopo la vittoria a tavolino per la squalifica di Weiebs, l'italiana della Lidl-Trek replica sull'asfalto, nella 2a tappa. In gara anche la sammarinese Valentina Venerucci.

31 mag 2026
Foto: LaPresse
Foto: LaPresse

La vittoria a tavolino nella giornata d'apertura, arrivata dopo la squalifica di Lorena Wiebes, non le era bastata e allora Elisa Balsamo ha deciso di rifarsi nella seconda tappa del Giro d'Italia Women. La ciclista della Lidl-Trek domina la volata sul traguardo di Caorle e mantiene la Maglia rosa.

In un'altra giornata ampiamente favorevole alle velociste, con un percorso quasi interamente pianeggiante, in Veneto, e il solo ostacolo del muro di Ca' del Poggio a metà tracciato, l'arrivo ha rispettato nuovamente le premesse. Negli ultimi chilometri in testa al gruppo si è vista a lungo Elisa Longo Borghini, campionessa italiana nonché bicampionessa del Giro Women in carica, che è tornata su strada proprio con la partenza della Corsa rosa, dopo due mesi di stop. La capitana di Team Emirates si è messa a trainare tutte per lanciare la volata a Lara Gillespie, ma tra le primissime si vede anche la Lidl-Trek, al lavoro proprio per Balsamo.

Arrivate sul lungo rettilineo finale, parte sull'esterno Charlotte Kool. Esce anche Balsamo, facendosi strada dalle barriere al centro del gruppo e prendendosi subito la prima posizione. Vano è il tentativo di rimonta di Gillespie, inutile anche quello di Chiara Consonni, che si lancia sulla sinistra, la Maglia rosa tiene la testa dello sprint e quella della classifica generale. È una vittoria che Balsamo aspettava da tempo, visto che il suo ultimo successo risaliva al Tour de Suisse 2025 e che quest'anno per lei erano arrivati solo secondi posti. E ora la strada comincerà a salire, ma l'arrivo di Buja dovrebbe essere ancora favorevole alle velociste, poi toccherà alle salite, quelle vere, e lì si movimenterà la corsa.

Al Giro d'Italia anche la sammarinese Valentina Venerucci con l'Aromitalia Vaiano, l'atleta biancoazzurra, medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, occupa la posizione 140 a 7 minuti e 30 dalla maglia rosa. 





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