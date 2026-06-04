Giro d'Italia Women: tappa 6 a Elisa Balsamo

Elisa Balsamo, già maglia rossa, ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia Women, 160km con partenza ad Ala e traguardo a Brescello. Successo in volata per l'azzurra davanti a Coles-Lyster e Georgia Baker. Chiude in 133^ posizione invece la sammarinese Valentina Venerucci, a 2'35'' dalla vincitrice.

Nessun scossone in classifica generale con Anna Van der Breggen che mantiene la maglia rosa con un minuto di vantaggio su Demi Vollering. Venerdì in programma la settima frazione, collinare prima della gran chiusura in montagna: 159km che porteranno la carovana da Sorbolo Mezzani a Salice Terme.

