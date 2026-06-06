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Giro d'Italia Women: Vollering vince una tappa regina ridotta, Van der Breggen resta in rosa

Un fronte di ghiaccio pericolante cancella l'ultima discesa e l'ultima salita, le migliori quattro arrivano insieme

6 giu 2026
Foto: LaPresse
Foto: LaPresse

Con ogni probabilità, il Giro d'Italia Women sarà deciso da una cronometro. Come successo nel 2023 al maschile, quando Primoz Roglic si prese la Maglia rosa amministrando per tutta la corsa e piazzando la zampata vincente alla penultima giornata, nella prova contro il tempo, anche stavolta, al femminile, ad Anna Van der Breggen potrebbe bastare aver dominato la cronoscalata del Nevegal. Certo, poi c'era da difendersi dagli assalti sulle restanti tappe di montagna, ma l'olandese, finora, ce l'ha fatta alla grande e sul Colle delle Finestre le è venuta incontro anche la fortuna.

A causa di un fronte di ghiaccio pericolante creato da una slavina, che minacciava di staccarsi e cadere sulla parte finale del tracciato, la tappa regina, penultima giornata di gara, è stata ridotta di quasi 30 chilometri. La sicurezza prima di tutto, va da sé, e così il percorso viene stravolto a sfida in corsa e, insieme a esso, le strategie delle donne di classifica. La notizia arriva quando le cicliste stanno già scalando il leggendario Colle delle Finestre, lì dove si pensava che la corsa si sarebbe decisa. Davanti ci sono le migliori cinque: Van der Breggen, Vollering, Niedermaier, Holmgren e Reusser, insieme a De Vries.

La prima a staccarsi è Reusser, poi tocca a De Vries, e Holmgren, che però rientra e lancia lo scatto finale, ma Vollering resiste, sorpassa tutte a due curve dall'arrivo e va da sola. Ad aspettarla non c'erano festoni, traguardi pomposi o grandi ali di folla, ma un arrivo allestito in fretta, un pezzo di corda teso per terra legato a una pietra miliare, sterrato e pubblico assiepato sui muretti laterali. Un arrivo d'altri tempi, insomma, per celebrare la prima donna vincitrice di tappa sul Colle delle Finestre.

Van der Breggen resta prima in classifica generale, con 50 secondi di vantaggio su Vollering, a 145 km dalla fine. La lotta è però ancora aperta, perché l'ultima tappa, da Saluzzo a Saluzzo, con quattro gran premi di montagna, nasconde insidie e può ancora riservare sorprese.




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