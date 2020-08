CICLISMO Giro del Delfinato: Roglic non parte, vince il giovane Daniel Martinez Dopo la caduta della tappa precedente, il leader di classifica non si è presentato al via dell'ultima tappa. Il colombiano Martinez chiude secondo la tappa e batte Pinot.

L'ultima tappa del Giro del Delfinato si era aperta senza il leader della classifica Primoz Roglic al via. Il corridore sloveno era caduto nel corso della quarta tappa. D'accordo con il team ha deciso di non partire, di fatto lasciando apertissima la vittoria finale. Pinot sembrava poter essere il candidato numero 1, sul gradino più alto del podio ci va il colombiano Daniel Martinez che aveva un ritardo da Pinot di 12 secondi. Martinez chiude secondo la frazione alle spalle dello statunitense Sepp Kuss. Un risultato che gli permette di prendersi la vittoria del Giro del Delfinato con 29 secondi di vantaggio su Pinot e 41 su Martin. Nell'albo d'oro Daniel Martinez succede al danese Fuglsang, diventando il terzo colombiano ad aggiudicarsi il Delfinato dopo Martin Ramirez nel 1984 e Luis Herrera, vincitore quest'ultimo delle edizioni 1988 e 1991. L'ultima tappa di 142 km, come già detto, è stata vinta da Sepp Kuss che vince meritatamente quest'ultima frazione davanti a Martinez e lo sloveno Pogacar. E' comunque il Delfinato di Martinez, che al netto del ritiro di Roglic, si porta a casa anche la maglia bianca della classifica dei giovani.



