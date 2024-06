CICLISMO Giro del Delfinato: Roglic si prende tappa e maglia gialla

Dopo la rovinosa caduta che lo aveva visto coinvolto nella quinta tappa – poi neutralizzata – Primoz Roglic è tornato a far la voce grossa. E' sua la sesta frazione del Giro del Delfinato, una delle più dure di questa edizione. Lo sloveno ha approfittato del gran lavoro del suo compagno di squadra in Bora Aleksandr Vlasov per prendersi tappa e maglia gialla ai danni del “rivale” Evenepoel. Il belga, anche lui reduce dalla maxi-caduta di 24 ore prima, non è brillante in salita e chiude solamente ottavo a 42 secondi di ritardo, dovendo così cedere la leadership a Roglic. Che la differenza l'ha fatta soprattutto nella salita finale a Le Collet d'Allevard. Prima c'era stata una fuga di 6 corridori, tra cui quel Romain Gregoire che aveva pure ambizioni di classifica. Proprio per questo il gruppo è sempre stato sotto controllo per non lasciarlo scappare. Dopo aver riassorbito i fuggitori, negli ultimi chilometri ci ha pensato Roglic a fare il vuoto assieme a Vlasov. A resistere a ruota dei due solo uno stoico Giulio Ciccone, battuto solo allo sprint ma comunque in grado di portare a casa una seconda posizione importante e prestigiosa. Roglic che ora dovrà gestire i 19 secondi di vantaggio su Evenepoel – e i 58 su Jorgensen – già dalla settima tappa, la “regina” con i 155km da Albertville a Samoens con l'ultimo strappo al 9.3% di pendenza media.

