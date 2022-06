Al Giro del Delfinato è sempre Wout Van Aert il protagonista. Il corridore belga ha vinto in volata la quinta tappa dopo avere perso ieri la cronometro andata a Filippo Ganna. Allo sprint Van Aert batte Meeus e Hayter. L'italiano Andrea Bagioli chiude settimo. Van Aert è sempre in maglia gialla di leader quando la gara è alla vigilia delle frazioni di montagna. In cinque tappe al Giro del Delfinato Van Aert ha conquistato due vittorie, due secondi posti e un sesto posto.