Giro del Portogallo: Figuereido si prende tappa e maglia gialla

In un colpo solo Frederico Figuereido si prende tappa e maglia gialla. La quinta frazione del Giro del Portogallo è quella del cambio di proprietario in vetta alla classifica generale: il portacolori della Glassdrive si è imposto sul traguardo in salita di Mirando do Corvo distanziando nettamente tutti gli avversari con un gran scatto a quattro chilometri dalla fine. Successo che è arrivato anche grazie al lavoro del compagno di squadra ed ex leader del Giro Mauricio Moreira con l'urugaiano che ha concluso in quarta posizione a 37 secondi dal vincitore. Ora Figuereido ha 7 secondi di vantaggio sullo stesso Moreira e 38 su Luis Fernandes, terzo nella generale e terzo di tappa. Tra i due, sul podio, anche Henrique Casimiro della Efapel a completare un trio tutto portoghese. Oggi in programma la sesta tappa delle 10 totali: percorso quasi pianeggiante nei 160km da Agueda a Maia.