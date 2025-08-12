CICLISMO Giro del Portogallo: quinta tappa a Gilomre L'australiano vince la tappa in volata. Leader resta il russo Nych

Parla australiano la quinta tappa della Volta a Portugal, la Lamego - Viseu di 155 km. A sfrecciare per primo è stato infatti Brady Gilomre, portacolori della Israel Premier Tech Academy che ha preceduto il colombiano Mesa e il portoghese Iuri Leitao. L'australiano, il prossimo anno passerà professionista con la prima squadra, ha dominato lo sprint sul traguardo di Viseu coronando alla perfezione il gran lavoro svolto dai suoi compagni negli ultimi chilometri.

Quinto successo stagionale per il 24enne, capace di mettersi alle spalle il colombiano Santiago Mesa e il padrone di casa, il portoghese, Iúri Leitão, che hanno provato a rimontare ma devono accontentarsi rispettivamente del 2° e 3° posto di giornata. Non cambia la classifica generale della corsa lusitana, che oggi osserva il suo unico giorno di riposo prima di affrontare la seconda metà di gara.

Il russo Artem Nych resta quindi al comando con 8″ di margine sul sudafricano Byron Munton e 12″ sul colombiano Jesús David Peña.



