CICLISMO Giro delle Fiandre: trionfa Kasper Asgreen

Giro delle Fiandre: trionfa Kasper Asgreen.

Con un poderoso scatto negli ultimi metri, il danese Kasper Asgreen ha battuto in volata, il grande favorito, l'olandese Van Der Poel. Per Asgreen si tratta della prima vittoria in carriera in una delle grandi classiche del nord. Terzo posto per Van Avermaet mentre Matteo Trentin è stato rallentato da una foratura, nel momento decisivo della gara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: