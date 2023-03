Seconda volata e seconda vittoria per Kaden Groves nella sesta tappa del giro di Catalogna. Nonostante una foratura a 3km dal traguardo, il velocista della Alpecin riesce a rientrare rapidamente e conquistare il successo davanti a Coquard e Schelling. Quinta posizione per Remco Evenepoel che resta secondo in classifica, a 10'' dal leader Primoz Roglic. Domani è in programma l'ultima tappa: 135km con partenza e arrivo a Barcellona.