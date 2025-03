CICLISMO Giro di Catalogna, zampata di Roglic nel finale: sue l'ultima tappa e la corsa Lo sloveno s'impone nella giornata conclusiva e supera Juan Ayuso. È il suo secondo successo, un importante segnale in vista del Giro d'Italia

Giro di Catalogna, zampata di Roglic nel finale: sue l'ultima tappa e la corsa.

Il Giro di Catalogna è di Primoz Roglic per la seconda volta. Grazie a una vittoria nella tappa conclusiva, terminata a Barcellona, lo sloveno supera Juan Ayuso in classifica generale e si aggiudica di nuovo la corsa spagnola, conquistata anche nel 2023. Non è stata una competizione semplice, affatto, funestata sin dal via dal maltempo, che prima ha tagliato fuori alcuni big già dalla giornata inaugurale, poi ha ridotto a una mera sgambata di 20 chilometri la penultima tappa. Accorciata anche l'ultima, ma in questo caso per questioni di ordine pubblico, vista la quasi concomitanza con la partita di calcio tra Barcellona e Girona.

Alla giornata conclusiva, Ayuso arrivava con un solo secondo di vantaggio e di fatto la lotta per la Maglia bianca era un testa a testa tra lui e Roglic, seppur con minimi margini d'inserimento da parte di altri, come Enric Mas e Mikel Landa. Sarebbe però servito un crollo dei primi due, che alla fine non è arrivato. Anzi, lo sloveno ha dominato la tappa, arrivando in solitaria sul traguardo di Barcellona, dopo un attacco nel terzultimo giro del circuito conclusivo, che ha demolito Team Emirates e ha lasciato indietro tutti i velocisti.

All'arrivo, Roglic è giunto con 14 secondi di vantaggio su Laurens De Plus. Solo 34° Ayuso, che perde tappa e corsa. L'assolo di Roglic rende lo sloveno il primo ciclista capace di vincere per due volte cinque delle principali corse a tappe di una settimana. Una bella iniezione di fiducia per lui e un importante messaggio agli avversari in vista del Giro d'Italia, che si avvicina sempre più.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: