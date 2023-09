CICLISMO Giro di Croazia: Leitao trionfa in volata nella seconda tappa Il portoghese transita al traguardo davanti a Viviani che mantiene la maglia di leader

Il portoghese Iuri Leitao si è imposto nella seconda tappa della CroRace battendo in volata il gruppo compatto. Leitao ha anticipato la volata nei 300 metri finali. Ha guadagnato quel minimo di vantaggio necessario per poter resistere degli avversari. Seconda posizione per Elia Viviani. Il portacolori della Ineos Grenadiers ha conservato il primato in classifica generale. Altri due italiani nei primi 10: Lonardi quinto, e Fortin ottavo.

