Giro di Lombardia, trionfa Fuglsang. Brutta caduta per Evenepoel.

Il 114° Giro di Lombardia parla danese: Jakob Fuglsang, con un poderoso attacco sul San Fermo si stacca da Bennet ed alza le braccia al cielo sull'arrivo di Como. Ed è la seconda classica monumento per il ciclista danese dopo la Liegi dello scorso anno.

Un Giro di Lombardia particolare e non solo perché si è corso a Ferragosto anziché a ottobre con le foglie morte. A tenere tutti col fiato sospeso è stata infatti la brutta caduta che ha coinvolto il giovane ciclista belga Remco Evenepoel che è stato trasportato in ospedale. Il giovane fuoriclasse della Deceuninck non ha mai perso coscienza e sembra non aver riportato gravi danni.



