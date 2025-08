Giro di Polonia: al britannico Ben Turner la terza tappa, Vacek nuovo leader

Il britannico Ben Turner anticipa al traguardo lo spagnolo Pello Bilbao López de Armentia e l'italiano Andrea Bagioli. Neutralizzati i distacchi della classifica generale, a causa di una caduta numerosa in gruppo che porta anche alla sospensione della corsa per svariati minuti. Mathias Vacek, Repubblica Ceca, diventa così nuovo leader a causa del ritiro del francese Paul Lapeira. Una terza frazione del giro di Polonia di 159 chilometri condizionata dall'episodio cruciale, la caduta che ha coinvolto numerosi corridori, e che ha portato - come detto - alla sospensione. Dopo una pausa discretamente lunga, la corsa è ripartita neutralizzando di fatto i distacchi di classifica generale. Il polacco Kwiatowski ha lavorato molto bene per il suo compagno di squadra Ben Turner, che non ha deluso e ha messo la ruota davanti a tutti. Alle sue spalle Pello Bilbao e Andrea Bagioli a completare il podio. I distacchi in classifica generale non cambiano, ma cambia il leader: nella caduta è stato coinvolto anche il francese Lapeira, che deve quindi ritirarsi e cedere la maglia gialla al rappresentante della Repubblica Ceca Mathias Vacek.