CICLISMO Giro di Polonia: al britannico Ben Turner la terza tappa, Vacek nuovo leader Ben Turner si prende la terza frazione del Giro di Polonia 2025. Nuovo leader il rappresentante della Repubblica Ceca Mathias Vacek

Il britannico Ben Turner anticipa al traguardo lo spagnolo Pello Bilbao López de Armentia e l'italiano Andrea Bagioli. Neutralizzati i distacchi della classifica generale, a causa di una caduta numerosa in gruppo che porta anche alla sospensione della corsa per svariati minuti. Mathias Vacek, Repubblica Ceca, diventa così nuovo leader a causa del ritiro del francese Paul Lapeira. Una terza frazione del giro di Polonia di 159 chilometri condizionata dall'episodio cruciale, la caduta che ha coinvolto numerosi corridori, e che ha portato - come detto - alla sospensione. Dopo una pausa discretamente lunga, la corsa è ripartita neutralizzando di fatto i distacchi di classifica generale. Il polacco Kwiatowski ha lavorato molto bene per il suo compagno di squadra Ben Turner, che non ha deluso e ha messo la ruota davanti a tutti. Alle sue spalle Pello Bilbao e Andrea Bagioli a completare il podio. I distacchi in classifica generale non cambiano, ma cambia il leader: nella caduta è stato coinvolto anche il francese Lapeira, che deve quindi ritirarsi e cedere la maglia gialla al rappresentante della Repubblica Ceca Mathias Vacek.

