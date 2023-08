CICLISMO Giro di Polonia: Cattaneo vince la crono. Mohoric e Almeida appaiati in vetta Primo successo italiano nella corsa. Lo sloveno tiene il comando con lo stesso tempo del portoghese

L'Italia lascia il segno al Giro di Polonia. Mattia Cattaneo vince la cronometro di Katowice, sesta tappa della corsa, ed è quinto in classifica generale. Si tratta del secondo podio azzurro in questo Giro, con Matteo Moschetti che aveva chiuso al terzo posto la quarta tappa, dichiarando, però, di puntare al successo nello sprint finale di Cracovia.

E proprio a Cracovia si potrebbe decidere la corsa perché, dopo la cronometro, Matej Mohoric e Joao Almeida sono appaiati in testa alla classifica generale con lo stesso tempo, ma lo sloveno mantiene la Maglia gialla grazie alla vittoria della seconda tappa. Una beffa per il portoghese, che a Katowice ha chiuso subito dietro a Cattaneo, attardato di 13 secondi, mentre Mohoric è arrivato undicesimo, con 25" di distacco.

Quanto basta per restare in testa ed essere il favorito per la vittoria finale, dato che il percorso di Cracovia è per velocisti e Almeida sarà costretto a partecipare alla quasi certa volata, per cercare abbuoni tramite un piazzamento sul podio. Il terzo incomodo in questa serrata lotta, Rafal Majka, crolla nella cronometro e finisce a quasi un minuto di distacco nella generale, lasciando spazio al connazionale Michal Kwiatkowski, il quale, però, dista 14 secondi dalla Maglia gialla ed è quantomai improbabile che riesca a chiudere il distacco.

