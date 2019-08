Giro di Portogallo: Cesar Veloso chiamato a difendere la maglia gialla

La seconda tappa da Marinha Grande a Loures è stata un dominio iberico, con la vittoria dello spagnolo Mikel Aristi e il terzo posto di Gustavo César Veloso, che conquista così la vetta della classifica generale. Tra loro si piazza invece il padrone di casa Luís Mendonça, battuto da Aristi nell'ultimo sprint. Il portoghese era infatti indirizzato al successo nell'ultima salita, 1,5 chilometri con pendenza dell'8%, ma a 100 metri dal traguardo il ritorno dello spagnolo vale il sorpasso e la tappa. La distanza tra i due è però di solo tre secondi e già la gara di oggi da Santarém a Castelo Branco, 194 chilometri e arrivo in salita, potrebbe già ribaltare le carte in tavola, anche se è molto improbabile che la maglia gialla varchi i Pirenei: le prime 17 posizioni sono infatti divise tra spagnoli e portoghesi, che hanno trionfato in 70 edizioni su 80 totali. Dopo di loro viene l'Italia, che ha vinto due volte nel '96 e nel '98, con Massimiliano Lelli e Marco Serpellini.