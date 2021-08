Giro di Portogallo vince Amaro Antunes.

L'edizione 2021 della Vuelta del Portogallo la vince il padrone di casa Amaro Antunes, il corridore lusitano difende la maglia di leader anche nell'ultima tappa, la cronometro di 12 km da Viseu a Viseu. Il portoghese sale sul gradino più alto dell'82' giro del Portogallo davanti a Mauricio Moreira, l'uruguaiano è d'argento con dieci secondi di svantaggio. Terzo posto per Alejandro Marque a 1'23. L'ultima tappa dell'edizione 2021 è di Rafael Reis. Il portoghese è stato grande protagonista conquistando in questo modo la vittoria in quattro tappe su undici in totale.









Dopo il prologo e la prima tappa, che avevano permesso al portoghese di vestire anche la maglia di leader, sono arrivati i successi nella settimana e nell'ultima tappa. La vittoria della crono è arrivata con il tempo di 25'24 battendo di 12 secondi il compagno di squadra Mauricio Moreira. All'uruguaiano non basta una buona prova per conquistare la frazione e la maglia di leader. Moreira è stato anche protagonista di una caduta. Il vincitore del Giro del Portogallo Amaro Antunes chiude quarto alle spalle del tedesco Hollman con un ritardo di 44 secondi dal vincitore. Rafael Reins si aggiudica la maglia verde della classifica a punti.