Giro di Romanda, tappa 1: Godon trionfa in volata.

Doppietta per la Decathlon-Ag2r nella prima tappa del Giro di Romandia. La volata nella Svizzera francese – con arrivo a Fribourg - sorride a Dorian Godon. Il transalpino trionfa davanti al compagno di squadra Andrea Veldrame che, negli ultimi 200 metri, lo copre da possibili pericoli e festeggia una gran giornata per il team professionistico più antico in Francia. Con i secondi di abbuono Godon si è preso anche la maglia di leader della generale, con 6 secondi di vantaggio sul belga Vermeersch – terzo al traguardo – e 9 sul connazionale Julian Alaphilippe.

Frazione molto veloce, con diversi attacchi nel finale. Prima c'era stata la fuga di 6 corridori – Masnada, Gamper, Pierna, Herregodts, Rosskopf e Hollmann – che aveva toccato un vantaggio massimo di quasi 4 minuti per poi essere riassorbiti dal gruppone a nove dalla conclusione, sull'ultima scalata di Arconciel. Seconda tappa da 171km con due salite di seconda categoria: arrivo a Salvan/Les Marècottes con pendenza media del 7.3% e picchi al 16%.

