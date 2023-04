Giro di Sicilia, seconda tappa a Bonifazio

Con una grande volata Niccolò Bonifazio vince la seconda tappa del Giro di Sicilia. Il velocista ligure ha domato la concorrenza sul traguardo di Vittoria. E' stata una tappa movimentata e combattuta fin dal chilometri 30 quando un gruppetto di temerari ha tentato la fuga di giornata. Sono in nove e arrivano a prendere al massimo 2'50'', ma quando a 70 chilometri dall'arrivo il gruppo decide di fare sul serio è logico come la sorte dei battistrada sia segnata. Il ritmo si alza ulteriormente e davanti iniziano i primi attacchi: Bergagna si stacca e viene riassorbito.

Ai 15 dal traguardo il plotone transita con 20 secondi di ritardo, in rimonta per una volata inevitabile. Gli ultimi ad arrendersi sono Belleri, Mancipe, Petrelli e Cretti, ma nemmeno per loro c'è scampo sotto la spinta in particolare di una Bingoal WB molto motivata. Dopo il ricongiungimento, davanti si portano le altre squadre dei velocisti, ma è la Eolo-Kometa a prendere decisamente in mano le operazioni negli ultimi due chilometri per Vincenzo Albanese. A ruota del campano c’è però Niccolò Bonifazio che parte a poco meno di 200 metri dall’arrivo e mette in fila Albanese e Blake Quick.