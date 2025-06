Giro di Svizzera, Almeida vince l'ultima crono ed è campione

Cronometro conclusiva, maglia gialla, Giro di Svizzera. Joao Almeida fa da asso piglia tutto e prende il comando della corsa elvetica nell'unica giornata in cui, in ottica albo d'oro, conti davvero. Il portoghese fa sua la frazione da Beckenried a Stockhutte, battendo Felix Gall e Oscar Onley per 25” e 1' 12”. Ma soprattutto rifila 1' 40” al sin lì capoclassifica Kevin Vauquelin, che dunque, dopo tre tappe al comando, si ritrova detronizzato sul più bello.

A un anno dal secondo posto dietro Adam Yates, Almeida è campione con 1' 07” sul francese e 1' 58” su Onley, che sfrutta il tracollo di Julian Alaphilippe per guadagnarsi il podio della generale. Premiata la costanza del portoghese, tra i più attivi in questo Giro di Svizzera con 5 podi in 8 giornate e 3 successi di tappa (unico, tra quelli in gara, ad essersene aggiudicato più di una). 2 dei quali proprio nelle giornate cruciali, nella penultima frazione e nella cronometro decisiva. Così, dopo 7 frazioni “francesi” grazie a Gregoire e Vauquelin, Almeida consegna maglia gialla e Giro di Svizzera al Portogallo. Il cui rosso e verde torna in albo d'oro a 11 anni dal dominio di Rui Costa, tre volte campione tra '12 e '14.