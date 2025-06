CICLISMO Giro di Svizzera, Almeida vince la tappa 7 e avvicina Vauquelin Il francese resta in gialla con 33" sul portoghese.

Rimonta e volata vincente per Joao Almeida nella settima frazione del Giro della Svizzera. Il portoghese della UAE Emirates guadagna il secondo successo di tappa in questa edizione e si avvicina alla maglia oro salvata dal francese Vauquelin per 33 secondi sullo stesso Almeida. Domani ultima tappa e assegnazione del Giro.

