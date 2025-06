CICLISMO Giro di Svizzera, Simmons vince in solitaria La tappa 3 se l'aggiudica l'americano che dedica il successo a Mader. Gregoire sempre in Gialla.

Al Giro di Svizzera cambia sempre tutto per non far cambiare nulla, così la tappa 3 da Aarau a Heiden porta il terzo vincitore di frazione e lascia immutata la generale. Quinn Simmons domina la giornata, andando in fuga già alle prime battute e staccando tutti ai -20 dal traguardo, tagliato con 18” su Joao Almeida e Oscar Onley. Immutate invece le distanze nella lotta per la maglia gialla, con Romain Gregoire avanti di 25” su Kevin Vauquelin e 27” su Bart Lemmen.

Simmons prende il largo fin da subito, inserito nel plotone da 6 in allungo sul gruppo: con lui, Walker, Battistella, Van Moer, Peters e Verstrynge. E mentre dietro di loro si muove poco – giusto Thomas che cade e si rialza – l'avanguardia perde Peters e Walker, con gli altri compatti fino al principio della scalata del Knolhusen, salita da 5,2 km con pendenza media del 6,2%. E qui, Simmons decide di far da sé: al suo attacco non replica nessuno, così l'americano va via, tiene anche sul Buriswilen – dove la pendenza si fa anche dell'8% - e tocca anche i 33” di margine, amministrando senza problemi fino al traguardo. Dove il suo pensiero va a Gino Mader, collega che proprio in questi giorni, nel Giro di Svizzera del 2023, perdeva la vita in gara, ad appena 26 anni.

