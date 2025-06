CICLISMO Giro di Svizzera, tappa 6: Meeus vince in volata Nessun cambio nella generale, Vauquelin resta in Gialla.

Al Giro di Svizzera, sesto vincitore diverso in altrettante tappe: stavolta tocca a Jordi Meeus che s'impone in volata su Davide Ballerini e Lewis Askey. Tutto invarianto nella generale: Kevin Vaquelin conserva la Gialla con 29" su Julian Alaphilippe e 39" su Joao Almeida. Domani è in programma la penultima tappa.

