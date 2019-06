Giro di Svizzera: trionfa il colombiano Egan Bernal

Era nell'aria ma ora è ufficiale il colombiano Egan Bernal è il vincitore del giro di Svizzera. Il 22enne, che a questo punto diventa anche uno dei favoriti del tour de France 2019 che comincerà il 6 luglio, aveva dato una grande dimostrazione in salita sul San Gottardo e aveva ipotecato la vittoria finale del giro elvetico. Nella nona e ultima tappa 100 km da Ulrichen a Ulrichen con tre passi impegnativi, impresa firmata da Hugh Carthy, in testa dall'inizio alla fine e meritatamente primo sotto lo striscione in 3h01’49”. Si tratta del quinto successo in carriera per il 24enne britannico Egan Bernal, arrivato terzo dietro a Rohan Dennis (a 1’03”), trionfa nel Giro di Svizzera, è il secondo colombiano a riuscirci dopo Miguel Angel Lopez. Ottavo Domenico Pozzovivo, a 2’15”. Fabio Aru ha terminato al 37° posto, con un distacco di 10’31”.