Giro: in Polonia trionfa il russo Sivakov, la tappa a Mohoric. In Portogallo Joao Benta si impone a Felgueiras davanti al leader Joni Brandao

L'ultima tappa del Giro di Polonia si chiude con la meritata vittoria di Mohoric. Il giovane sloveno al traguardo a braccia alzate e indice al cielo in onore di Bjorg Lambrecht, 22enne ciclista belga tragicamente scomparso durante la terza tappa del Giro di Polonia. Per Matej Mohoric una fuga di oltre 40 chilometri e vittoria in solitario. Terzo posto di giornata per l'italiano Gianluca Brambilla. Approfittando di una tappa che sarebbe dovuta essere decisamente combattuta e complicata con pochissimi tratti pianeggianti, ed invece non lo è stata, vittoria finale per il 22 enne Russo nato a San Donà di Piave, Pavel Sivakov già al successo in aprile al Tour of the Alps. Piazza d’onore per l’australiano Hindley, terzo posto per Ulissi, a 12”, con Formolo 7° a 16”. Concluso il giro di Polonia, c'è ancora bagarre alla Vuelta di Portogallo dove i big si sono confrontati nella difficilissima tappa con arrivo a Felgueiras. Vittoria per Joao Benta, davanti al leader di classifica Joni Brandao. Il portoghese ha chiuso davanti al suo primo rivale Joao Rodrigues. Tra i due il distacco è dunque ancora ridotto a pochi secondi, così come molto vicino resta anche Gustavo Veloso , quinto di tappa e terzo nella generale con 18 secondi di ritardo dalla Maglia Gialla Brandao. Buon piazzamento per l'italiano Danilo Celano sesto al traguardo