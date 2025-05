Giro Next gen, ecco il percorso: 8 tappe nel nordovest e due arrivi in salita

Sarà interamente concentrato nel nordovest del Paese il Giro Next gen 2025, l'ex Giro d'Italia giovani under 23, che partirà il 15 giugno da Rho e si concluderà il 22 giugno a Pinerolo, dopo 1057 chilometri. La corsa prevede otto tappe, con 14.100 metri di complessivi di dislivello. In programma una cronometro individuale come gara inaugurale, due percorsi dedicati ai velocisti e tre di media montagna, con due arrivi in salita, uno a Passo Maniva e l'altro a Prato Nevoso, su cui si dovrebbe decidere la classifica generale. Tre le regioni coinvolte: Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Il Giro, che riunisce i migliori talenti mondiali under 23, avrà 33 squadre al via (14 italiane e 19 internazionali), da cinque corridori ciascuno. Negli scorsi anni a prendersi la Maglia rosa sono stati anche atleti che oggi sono tra i migliori del Giro d'Italia in corso, come Juan Ayuso e Thomas Pidcock, ma anche ciclisti poi diventati dei veri fenomeni, per esempio Marco Pantani e Gilberto Simoni. L'ultimo vincitore, il belga Jarno Widar, andrà a caccia di quella che sarebbe la prima doppietta nella storia della corsa.