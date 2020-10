Giro, O'Connor vince la tappa 17. Cancellati Izoard, Agnello e Monginevro

Grazie a un'azione in solitaria, Ben O'Connor fa sua la 17esima tappa del Giro d'Italia, da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio. L'australiano scatta a poco meno di 10 km dal traguardo e vince con 31" su Pernsteiner, terzo De Gendt. Per la generale non cambia nulla: Joao Almeida è sempre in Rosa con 17" di vantaggio su Kelderman. Intanto viene stravolto il percorso della tappa n°20, la penultima prima dell'arrivo a Milano, perché il nuovo decreto anticovid francese ha fatto venire meno l'autorizzazione per il passaggio sull'Izoard: col nuovo programma saltano pure il Colle dell'Agnello e il Monginevro, si procederà con tre salite sul Sestriere.