Giro Polonia: tappa e maglia di leader al monegasco Victor Langellotti

di Elia Gorini
9 ago 2025
Giro Polonia: tappa e maglia di leader al monegasco Victor Langellotti

Nella sesta tappa del Giro di Polonia 2025 di 147,5 km, trionfa con un bellissimo sprint finale Victor Langellotti, che con uno scatto fulmineo negli ultimissimi metri supera Brandon McNulty e si aggiudica la vittoria. Buon terzo posto per Pello Bilbao; Antonio Tiberi va vicino ma si ferma al quinto posto. La tappa ha ribaltato anche la classifica generale: il monegasco Langellotti si prende anche la maglia di leader, pronto a difenderla nella cronometro finale di domani.




Riproduzione riservata ©

