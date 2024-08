CICLISMO Giro Polonia: Thibau fa tripletta, Diego Ulissi accorcia su Vingegaard L'italiano chiude secondo la penultima tappa e grazie all'abbuono si porta a 13 secondi dal danese.

Quella di domani è una tappa tutta da seguire del Giro della Polonia. L'ultima frazione che chiuderà l'edizione numero 81 della gara tiene ancora in corsa l'italiano Diego Ulissi per la vittoria finale. Conseguenza naturale della tappa di oggi che ha visto, sì vincere Thibau, ma che ha permesso all'italiano di rosicchiare sei secondi, grazie all'abbuono del secondo posto, al leader di classifica Jonas Vingegaard.

Dopo il successo nella prima e nella terza tappa, Thibau ha centrato la tripletta aggiudicandosi anche la sesta frazione di 183 km. Una vittoria arrivata nel terzo e ultimo arrivo in salita della corsa polacca con uno sprint decisivo proprio davanti al corridore della UAE Team Emirates, secondo.

Diego Ulissi aveva 20 secondi prima della sesta tappa da recuperare a Vingegaard, grazie a questo secondo posto il distacco dal danese scende a 13 con una tappa, quella finale in programma per domani. Terzo posto per Oscar Onley, quarto proprio il leader di classifica. Ha chiuso al sesto posto Andrea Bagioli, all'ottavo Edoardo Zambanini, risultato che lo porta in settima posizione nella graduatoria generale a 44 secondi dalla vetta. Nell'ultima tappa previsti 142 km con arrivo a Cracovia, frazione che si presenta per velocisti, ma che potrebbe regalare qualche colpo di scena.

