Giro Polonia: trionfa Vingegaard davanti a Diego Ulissi Ultima tappa all'olandese Olav Kooij.

A festeggiare in Polonia sono Olav Kooij e Jonas Vingegaard. Il primo conquista l'ultima tappa, centrando una doppietta, mentre il danese si aggiudica la vittoria finale. L'arrivo a Cracovia si decide con una volata, nella quale la spunta l'olandese del Team Visma, che s'impone sul belga Tim Merlier. Nel gruppo ci sono anche i due maggiori interessati alla classifica finale. Ulissi chiude con lo stesso tempo di Vingegaard che di fatto deve solo controllare visto i 13 secondi di vantaggio sull'italiano. Il bilancio finale vede dunque il successo per il danese, che nel Giro di Polonia si porta a casa la classifica finale senza mai aver vinto una tappa. Le sette frazioni sono state dominate da Nys Thibau, che ne conquista tre davanti a Olav Kooij, due. Vingegaard ha vestito la maglia di leader dopo la cronometro della seconda tappa per poi portarla fino alla fine. Grande gara per Diego Ulissi che conclude sul podio a 13 secondi. Terzo il compagno di squadra di Vingegaard, Wilco Kelderman a 20 secondi. Da segnalare anche il settimo posto finale di Edoardo Zambanini, settimo a 44 secondi.

