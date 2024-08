Giro Polonia: Vingegaard sempre leader davanti a Diego Ulissi

Si decide in volata la quinta, delle sette tappe del Giro della Polonia, frazione di 187 km disegnata con arrivo e partenza a Katowice. Una tappa caratterizzata dalla prima fuga di giornata poco dopo il via. Un'iniziativa che coinvolge un gruppetto di tre corridori che riescono a raggiungere anche un vantaggio di oltre cinque minuti nella prima parte della gara. Il distacco resta per lo più invariato fino a 50 km dall'arrivo quando il gruppo inizia a recuperare riducendo il gap. A 20 km dall'arrivo il ritardo dai fuggitivi è di appena un minuto. Primi segnali della resa per chi aveva tentato la fuga. Si va verso la volata finale.

A tre km dall'arrivo una brutta caduta nelle prime posizioni vede coinvolti anche alcuni dei favoriti per la vittoria di tappa come Mads Pedersen e Phil Bauhaus. Si arriva alla volata finale. A 300 metri dal traguardo scatta Jordi Meeus, ma è il connazionale Tim Merlier a rimontare da dietro e vincere la tappa davanti a tutti. Terzo l'olandese Kooij.

In classifica generale resta al comando Jonas Vingegaard con 19 secondi di vantaggio su Diego Ulissi. Settimo Edoardo Zambanini a 44 secondi. Oggi la penultima tappa di 183 km.