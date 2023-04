Giro Romandia, a Vernon 1ª tappa e primato

Tutti insieme appassionatamente al traguardo della prima tappa del Romandia, chiusa col colpo doppio di Ethan Vernon. Il britannico si prende la Crissier-Vallée de Joux su Thibau Nys e Milan Menten e, con essa, la vetta della generale: agganciato il compagno di squadra Josef Cerny, vincitore della prologo. I due hanno 1” su Tobias Foss e Remy Cavagna e guidano una classifica cortissima, coi primi 10 – tra i quali l'italiano Matteo Sobrero – tutti compresi in 9”. Intanto, sono già saltati tanti possibili protagonisti: in mattinata il ritiro di Lutsenko – fermato dal covid – e durante la corsa quelli di Cavendish, Rui Costa e soprattutto, per problemi intestinali, di Simon Yates, tra i favoriti per il successo finale.

La tappa è guidata a lungo da Bernard – che coi passaggi sui GPM si assicura la maglia scalatori – Lillo e Schar, prima in compagnia di Bayer e Stockli e poi da soli. Il gruppo comunque è vigile e riassorbe la fuga con largo anticipo, presentandosi compatto al dunque. Tanto compatto che, nell'ultimo km, nessuno pare prendere l'iniziativa: Cavagna prova ad anticipare ma senza frutto, Vernon invece allunga deciso e lascia tutti sul posto, imponendosi senza rischi. 5° l'italiano Jacopo Mosca, dietro Romain Bardet.