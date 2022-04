Giro Romandia: quarta tappa a Sergio Higuita, Dennis sempre leader

Sergio Higuita si è aggiudicato la quarta tappa del Giro di Romandia. Il colombiano ha vinto la frazione con arrivo in salita a Zinal, davanti a un gruppetto preceduto dal compagno Aleksandr Vlasov. Una vittoria importante per Higuita che con quella di oggi mette a referto il quarto successo in questo 2022 più la classifica finale del giro di Catalogna. Nella classifica generale guida ancora Rohan Dennis, il corridore australiano precede Juan Ayuso di 15 secondi e Aleksandr Vlasov di 18. Domani l'ultima tappa, la cronometro individuali di 15,4 km.