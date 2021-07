Giro Rosa, Van der Breggen vince la quarta tappa

L'olandese Anna Van der Breggen ha conquistato la cronoscalata della Val Formazza, quarta tappa del Giro. Partenza da Formazza Fondovalle fino a Formazza Riale, per un totale di 11,2 km, in cui l'olandese della SD Worx ha concluso il gradino più alto del podio con un crono di 24'57''. Segue al secondo posto la compagna di squadra Demi Vollering con un distacco di 1'05'' dalla Van der Breggen; e in terza posizione Grace Brown del Team Bikeexchange con un crono di 26'14''. La campionessa in carica a cronometro, l'italiana Elisa Longo Borghini, ha chiuso in decima posizione. La performance della maglia rosa Anna Van der Breggen chiude la parentesi piemontese del Giro d'Italia Donne, che vede in testa nella classifica generale proprio l'olandese del team SD Worx. La classifica generale è dominata nelle prime tre posizioni da SD Worx, che piazza al secondo posto Ashleigh Pasio-Moolman staccata di 2'51'' dalla prima posizione e al terzo Demi Vollering. Oggi il Giro si sposterà in Lombardia, con la quinta tappa in programma: la Milano- Carugate.